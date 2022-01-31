В Челябинске на стройке погиб молодой рабочий (ДОПОЛНЕНО)

В Челябинске на стройке погиб рабочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в конце минувшей неделе на площадке «РМК-Арены» на северо-западе города.

19-летнего сотрудника ООО «Новотех» придавило упавшей трубой. «Несчастный случай произошел с работником субподрядной организации. В настоящее время идет проверка соблюдения данной организацией требований безопасности. Мы оказываем полное содействие расследованию причин произошедшего. Кроме того, мы примем меры по ужесточению контроля за соблюдением техники безопасности со стороны подрядчиков на строительной площадке. По нашим данным, руководство подрядной организации окажет финансовую помощь семье погибшего вне зависимости от результатов расследования. Приносим соболезнования родным и близким погибшего», – рассказал «Новому Дню» директор РМК-Арены Николай Сандаков.

Челябинск, Павел Зварзин

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