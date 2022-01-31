Суд не стал рассматривать иск Агентства инвестиционного развития Челябинской области о банкротстве

Заявление Агентства инвестиционного развития Челябинской области о собственном банкротстве оставлено без движения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арбитражный суд оставил без движения заявление принадлежащего правительству Южного Урала АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» о признании себя банкротом и введении процедуры наблюдения.

Основанием для решения стала неуплата учреждением госпошлины. Организации предложили до 18 февраля оплатить госпошлину и предоставить подтверждающую это квитанцию. Это следует из материалов административного дела.

Напомним, АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области», подконтрольное министерству экономического развития региона, 12 января подало в арбитражный суд иск о признании себя банкротом. Сумма задолженности, указанная в иске, равна 389 миллионам рублей. О банкротстве организация заявила после проигрыша в судебном противостоянии с Федеральной налоговой службой.

Ранее ФНС признала некорректным исключение из налогооблагаемой базы АНО субсидии в 1,4 миллиарда рублей, полученной АИР в 2016 году от правительства Челябинской области. Большая часть суммы (более 1 миллиарда рублей) была направлена в 2016-2017 годах на выкуп ипотечных сертификатов ЮУ КЖСИ (принадлежавшая правительству региона корпорация находилась в то время на грани дефолта). Затраты на приобретение ценных бумаг исключили из налогооблагаемой базы. Однако ФНС признала эти действия необоснованными, потребовав уплаты 412,5 миллионов рублей (налог на прибыль за 2016 и 2017 годы, пени, штраф).

АИР пыталось оспорить решение ФНС в арбитражных судах, но безуспешно. 11 января агентство подало жалобу на судебные решения в кассационный суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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