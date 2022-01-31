Южноуральцы жалуются на невозможность дозвониться до больницы или скорой помощи

Жители Челябинской области жалуются на невозможность дозвониться до больницы или скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце января активисты Народного фронта начали всероссийское исследование по доступности медицинской помощи. На Южном Урале 19% респондентов заявили, что не смогли дозвониться до больницы или скорой помощи в первый день заболевания.

Еще часть указали, что обратились в «скорую» с проблемой, требующей экстренной помощи, но звонить пришлось несколько раз: «Вызывала скорую на днях, по симптомам очень похоже на приступ аппендицита, – рассказала одна из челябинок. – Первый звонок был в 07:52, второй – в 09:32, после повторного звонка «скорая» приехала в 09:50. Приступ купировали, успели».

Еще одна горожанка указала на нехватку младшего персонала в поликлинике № 5 на улице 3-го Интернационала в Челябинске, из-за чего в коридоре скапливаются очереди из желающих сдать кровь на антитела: «Я бы была рада, если бы медсестре дали в подмогу еще одну сотрудницу, пока что одна и забор делает, и документацию ведет, из-за этого ожидание растягивается».

Промежуточные результаты опроса отправлены в министерство здравоохранения Челябинской области с просьбой обратить внимание на проблему и принять меры для обеспечения граждан оперативной медицинской помощью.

Напомним, накануне губернатор Алексей Текслер отметил, что в регионе не хватает 1 тысячи врачей – в первую очередь, терапевтов, педиатров и врачей общей практики.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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