В Челябинске автоледи сбила во дворе дома четырехлетнего ребенка

Четырехлетний челябинец пострадал во время ДТП во дворе многоквартирного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в воскресенье, 30 января, в 11:48 в Челябинске на улице Чичерина напротив дома 47.

31-летняя женщина, управляя автомобилем «Ауди» во дворе многоквартирного дома, совершила наезд на четырехлетнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.

Всего с 28 по 30 января 2022 года на территории областного центра зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия.

Сотрудниками Госавтоинспекции города при работе по надзору за дорожным движением и охране общественного порядка выявлено 1 тысяча 285 нарушений Правил дорожного движения.

Отстранено от управления 39 водителей, которые находились в состоянии опьянения, либо отказались от прохождения освидетельствования на состояния опьянения. 16 водителей управляли автомобилями, не имея автомобильных прав либо будучи уже их лишены за грубейшие нарушения ПДД. 480 водителей оштрафованы за нарушения ПДД РФ в сфере пассажирских перевозок. 60 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части.

Челябинск, Виктор Елисеев

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