В Челябинской области за сутки выявлено еще более 3 тысяч случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 3 тысячи 277 новых случаев коронавируса, в том числе 577 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 8 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 168 тысяч 577 инфицированных. 7 тысяч 761 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 479).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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