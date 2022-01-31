Прокуратура ищет виновных в ужасном состоянии одного из общежитий Челябинска

Прокуратура Металлургического района Челябинска начала проверку в доме №102 по улице Мира.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дом построили в середине прошлого века, сейчас в нем общежитие, в котором обитает около 100 семей.

Фасад здания разрушается, подвал затоплен, трубы текут, сливы забиты, проводка требует замены. Жильцы утверждают, что большинство из них исправно оплачивало счета. Однако летом прошлого года управляющая компания «Ремжилзаказчик ЖЭУ № 2» от дома отказалась, предложив обитателям самостоятельно найти новую УК. В мэрии помогать не торопились – поиском новой «управляйки» занялись только сейчас.

Тем временем, дом исчез их реестра домов, подлежащих капитальному ремонту до 2024 года. Однако и аварийным его не признали. Комиссия, состоявшая из чиновников и коммунальщиков пришла к выводу, что восстановить «эксплуатационные характеристики» можно только «путем проведения работ капитального характера» – обновить кирпичную кладку стен фасада, загерметизировать пол и так далее. И поспешила заявить, что такие работы в рамках региональной программы капитального ремонта не предусмотрены, и жителям нужно оплатить и организовать их самостоятельно.

А в рамках программы в общежитии можно будет отремонтировать канализацию, крышу, фундамент и подвал. Но случится это не раньше 2034 года.

Теперь в историю вмешалась прокуратура. «По результатам проверки органами прокуратуры будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий проживания в многоквартирном доме, его надлежащее содержание и обслуживание», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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