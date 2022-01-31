Сотрудникам «ЧелябГЭТ» грозит уголовное дело за медотводы от антиковидной прививки

Двух сотрудников ООО «Челябинский городской электротранспорт», обслуживающего трамвайные и троллейбусные маршруты в областном центре, подозревают в подделке медицинских отводов от вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы предоставили работодателю поддельные документы, чтобы продолжить работу на предприятии, но при этом избежать вакцинации от COVID-19.

В пресс-службе мэрии информацию об этом подтвердили, отметив, что в настоящее время подлинность медотводов проверяется.

В отношении сотрудников «ЧелябГЭТ» может быть возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка документов). Интересно, что ранее в регионе уже были случаи уголовного преследования за поддельные ковид-справки. Однако тогда речь шла об изготовлении липовых документов и предоставлении их другим (в том числе, на возмездной основе).

Напомним, ранее стало известно об отстранении от работы 15 работников челябинского перевозчика, отказавшихся от прививки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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