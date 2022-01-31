В Челябинске открывается новая автостанция

В Челябинске открывается еще одна автостанция.

Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе региона, с 1 февраля начнут работать «Восточные ворота» (ул. Бажова, 35А). Новая автостанция будет работать с 7:00 до 20:30 и обслуживать 32 рейса курганского направления.

Билеты можно будет приобретать в двух кассах и двух терминалах самообслуживания.

В ведомстве подчеркивают, что зал ожидания оборудован климатической установкой для поддержания комфортной температуры и зимой, и летом.

Отметим, что новая автостанция расположена не очень удачно с точки зрения доступности для тех, кто передвигается на общественном транспорте. Добраться до нее можно либо на автобусе №1, которую большую часть дня ходить раз в полчаса, либо на троллейбусах №6 (у него только один рейс утром и только в рабочие дни) и №19. Причем, до остановок в сторону центра идти прилично.

В целом, с 1 февраля в Челябинске будет работать 4 автостанции:

«Северные ворота» (Свердловский тракт – 1)

«Южные ворота» (ТК «Синегорье», ул. Степана Разина – 9)

«Южная» (Областная больница, ул. Блюхера – 45)

«Восточные ворота» (ул. Бажова – 35А).

Челябинск, Павел Зварзин

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