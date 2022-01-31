В Магнитогорске судебного пристава осудили за сговорчивость

В Магнитогорске вынесен приговор о превышении должностных полномочий бывшим судебным приставом-исполнителем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал бывшего судебного пристава-исполнителя виновной в превышении должностных полномочий.

Установлено, что женщина, работая судебным приставом-исполнителем, в рамках возбужденного исполнительного производства вынесла постановление о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества должника в связи с взысканием с него многомиллионной задолженности.

Но через какое-то время по просьбе знакомой, представлявшей интересы собственника, отменила свой запрет, и должник смог спокойно продать свою недвижимость.

Кроме того, в рамках другого исполнительного производства пристав постановила запретить выезд должника из России из-за задолженности перед банком. Однако, поддавшись его рассказам о наличии семейных обстоятельств, отменила ограничение.

Суд лишил женщину права занимать должности на государственной службе сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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