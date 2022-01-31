В центре Челябинска открыли выставку к юбилею Магнитки

В центре Челябинска развернули выставку, посвященную 90-летию ММК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 1 февраля 2022 года исполняется 90 лет ММК – одному из лидеров металлургической отрасли России. К юбилею Магнитки в центре Челябинска на бульваре Славы открылась новая выставка «Страны надежная опора», посвященная истории предприятия.

Экспозиция подготовлена Объединенным государственным архивом Челябинской области при поддержке Магнитогорского металлургического комбината. 40 выставочных планшетов, основанных на документальных материалах ОГАЧО, расскажут о богатейшем прошлом и настоящем комбината.

На планшетах вся история Магнитки от первого колышка до современности. Выставка познакомит со строителями и металлургами, «красными» директорами и молодежью ММК, с мечтами покорителей металла и реалиями, в которых они работали и жили.

1 февраля 1932 года была запущена первая доменная печь комбината, летом того же года дала чугун вторая домна, еще через год – домны №3 и №4, также были запущены четыре мартеновские печи. Строительство металлургического комбината в целом было осуществлено в рекордно короткие сроки, на два года раньше, чем планировалось. При этом работы осуществлялись во многом вручную, в крайне тяжелых условиях.

В годы Великой Отечественной войны комбинат, первоначально ориентированный на выпуск «гражданских» сортов металла, освоил выпуск броневой стали, а также прокатку броневого листа. В конце 1942 года вступила в строй крупнейшая в СССР домна №5, а через год крупнейшая в Европе доменная печь №6. Магнитка сыграла важную роль в победе в Великой Отечественной войне, к концу войны она выпускала 2,8 млн тонн стали и 1,8 млн тонн проката в год. Каждый второй танк, каждый третий снаряд были изготовлены из магнитогорского металла. Недаром Магнитогорск в числе первых 20 городов в 2020 году завоевал право называться городом трудовой доблести.

После окончания войны ММК продолжал развиваться. Строились новые доменные и мартеновские печи, коксовые батареи, прокатные цеха, совершенствовались технологии. Был освоен выпуск луженой жести, тончайшей холоднокатаной листовой стали, углеродистой ленты. К середине 1970-х годов годовой объем производства достигал 15 млн тонн стали и 12 млн тонн готового проката. В 1982 году был построен и пущен в эксплуатацию цех углеродистой ленты. В 1990 году запущено производство стали кислородно-конвертерным методом.

«Рождение гиганта», «Первые строители», «Три богатыря», «Комсомольская домна», «Завод – наставник», «Город – сад», «Маршал тылового фронта», «Магнитогорская броня», «Город трудовой доблести», «Реконструкция», «Модернизация» – вот лишь небольшой перечень названий выставочных планшетов, раскрывающих историю Магнитогорского металлургического комбината.

В экспозиции представлены и неизвестные широкой публике документы и фотографии. К примеру, в преддверии открытия второго фронта в 1943 году ММК посетил председатель Совета по военному производству США Дональд Нельсон. В архиве сохранилось письмо Нельсона директору комбината Григорию Носову, представленное в экспозиции, в котором американский чиновник отмечает, что величие и производительность комбината произвели на него огромное впечатление.

Выставка рассказывает и о визитах правительственных делегаций многих стран мира в Магнитогорск, и о социальных проектах ММК, и о современном состоянии производства и города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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