В Челябинской области родители оказались в шоке от состояния детской больницы

Состояние детского стационара повергло в шок родителей пациентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на условия в детском стационаре пожаловалась жительница Троицкого района.

Женщина оказалась в больнице вместе с дочерью: девочку госпитализировали с высокой температурой и симптомами ОРВИ. Однако состояние медучреждения заставило мать пациентки усомниться в безопасности лечения дочери. Обстановку в больнице она сняла на видео. Ролик демонстрирует торчащие электрические провода, грязную ванную и палаты с отваливающейся от стен штукатуркой.

«Троичанка забыла дома кружку и попросила попить у санитарки, – пишет «Агентство чрезвычайных новостей. – Однако чашек в медучреждении не оказалось – пришлось пить из баночки для анализов. Женщина написала отказ от госпитализации и поехала с малышкой домой, поскольку решила, что лечиться дома намного безопаснее».

В самой больнице рассказали, что в детском стационаре начинается капитальный ремонт, чем и объяснили неблаговидный вид учреждения. Работы займут еще несколько месяцев, после чего, по заверениям руководства, здание стационара полностью преобразится.

Челябинск, Виктор Елисеев

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