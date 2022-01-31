Смог не собирается покидать Челябинск

Режим неблагоприятных метеоусловий продлили еще на сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сохранятся в регионе минимум до завтрашнего вечера.

В связи с этим в Челябинске, Коркино, Карабаше и Златоусте режим НМУ первой степени опасности будет действовать до 19 часов 1 февраля.

При этом, в отличие от ряда муниципалитетов, в Челябинске неблагоприятные метеорологические условия не прекращаются с 19 января.

Горожане уже устали жаловаться на нависающий над областным центром смог, который мешает нормально дышать. Начиная с 20 января в соцсетях множатся сообщения об удушливом химическом запахе, невозможности открыть форточку (особенно ночью), ядовитой дымке. Жалобы подкрепляются фотографиями загазованного воздуха над Челябинском.

В это же время в министерстве экологии Челябинской области сохраняют завидный оптимизм. Так, лишь 22 января (на третий день режима «черного неба») чиновники заявили о превышении предельно допустимой концентрации взвешенных частиц и пыли. Причем превышение в полтора раза в ведомстве назвали «незначительным».

24 января в минэкологии отчитались о начале стабилизации обстановки и заверили: «Предприятия Челябинска снизили выбросы в период неблагоприятных метеоусловий». Правда, в тот же день сайт Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинска показал 13-кратное превышение концентрации этилбензола (относится к умеренно опасным веществам), зафиксированное датчиками на улице Горького. Через час сайт извещал уже о трехкратном превышении. А 25 января сайт и вовсе отключили.

Но в телеграм-канале минэкологии никакой информации о превышении ПДК не появлялось. Лишь в воскресенье, 30 января, чиновники заявили о «незначительном» (на 0,2 ПДК) повышении содержания сероводорода на одном из стационарных постов по улице Мамина.

Сегодня, 31 января, в минэкологии также подтвердили информацию о превышениях по загрязнениям в субботу: «29 января, по данным, полученным с постов государственной системы мониторинга в Металлургическом районе (ул. Трудовая 35 и ул. Румянцева 28а), в ночное время (в 1 час 30 минут) зафиксировано превышение по сероводороду (1,9-2.1 ПДКмр). Возможным источником подобных выбросов предположительно является ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции», – сообщили представители ведомства.

Также 29 января было отмечено возрастание концентрации сероводорода на улице Шагольская. Как пояснили в министерстве, вероятнее всего, это объясняется дополнительным влиянием источников выбросов МУП «ПОВВ».

Материалы по данным фактам переданы в областную прокуратуру для проведения проверки и, в случае выявления нарушений, привлечения виновных к ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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