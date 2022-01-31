Коммунисты рвутся в Миасс разбираться с Лениным

Коммунисты потребовали ответа от чиновников, затягивающих с возвращением памятника Ленину в Миассе на свое место.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», партия «Коммунисты России» совместно с другими организациями коммунистической и социалистической ориентации создали комиссию с целью возвращения на прежнее место памятника Ленину в Миассе, демонтированному в ноябре прошлого года. Об этом сообщает официальный сайт политической партии.

Напомним, в ноябре мэрия Миасса направила в Главное управление защиты объектов культурного наследия Челябинской области запрос о текущем статусе памятника Ленину, установленного на площади Труда.

Решение о демонтаже монумента приняли после того, как в сентябре того же года он начал разрушаться. На то, что от головы памятника откололся внушительный кусок гипса, обратили внимание горожане. Поначалу подозревали выходку вандалов, но экспертиза установила, что причины разрушения носят естественный характер: установленный в 1926 году монумент ни разу не ремонтировался, подвергаясь на протяжении без малого 100 лет воздействию атмосферных явлений.

Долгое время памятник простоял, неряшливо укутанный в материю. Потом власти решили его демонтировать. При этом предупредили, что решение о целесообразности реставрации монумента примут после детального обследования.

В результате, решение не принято до сих пор. Это и возмутило российских коммунистов.

«Цинизм местных чиновников зашкаливает, – заявляют они. – Власти вместо того, чтобы твердо заявить о том, что памятник В.И. Ленину будет восстановлен и водружен на свое историческое место при любой ситуации, ищут деньги на экспертизу, чтобы им сообщили, можно ли восстановить памятник».

При этом в партии напоминают, что это далеко не первое действие властей Южного Урала, якобы, направленное против левых. «Сначала они убирают в запасники накануне Дня Победы единственную в мире картину «Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии» творческого коллектива «Кукрыниксы», теперь они, вместо того, чтобы работать, ищут деньги на проведение экспертизы памятника Ленину в Миассе. И мы начинаем подозревать, что заключение экспертов будет не в пользу Ленина. Все коммунисты и социалисты современной России встанут вместе, плечом к плечу, и не допустят надругательства над памятью Владимира Ильича Ленина», – с пафосом обещают они.

Но при этом не уточняют, какие именно действия намерены предпринять.

Челябинск, Виктор Елисеев

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