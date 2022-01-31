Жительница Магнитогорска напугала посетителей магазина стриптизом

В Магнитогорске полиция задержала нетрезвую покупательницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе охранного предприятия «Право роста», в шок повергла посетителей и продавцов специализирующегося на торговле алкоголем магазина одна из его посетительниц.

Прямо в торговом зале горожанка принялась употреблять спиртное, попутно снимая с себя одежду, пока не разделась до нижнего белья. Просьбу продавцов прекратить хулиганить посетительница категорически отвергла. Сотрудникам магазина пришлось вызвать представителей охранного предприятия.

Впрочем, бойцам ГБР также не удалось убедить женщину покинуть торговое посещение. В итоге ее передали наряду полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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