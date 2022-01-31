В Челябинске авто с маркировкой такси врезалось в дерево. Погибла пассажирка

В Челябинске легковушка с маркировкой одного из агрегаторов такси вылетело с дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, трагедия произошла сегодня, 31 января, в 13:37 в Челябинске на пересечении улиц Конноспортивная и Сосновая Роща.

В районе дома №77 31-летний водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Лада Гранта» с символикой одного из агрегаторов такси, не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. 36-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В пресс-службе ГИБДД подчеркнули, что водитель автомобиля не осуществлял коммерческую деятельность по перевозке пассажиров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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