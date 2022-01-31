В Челябинске собаки напали на школьника

В поселке Аэропорт бродячие собаки напали на школьника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром: псы окружили ребенка и не давали ему сдвинуться с места.

Происходящее заметили взрослые, проезжавшие мимо на автомобиле. Они отогнали собак.

Жители поселка сообщают, что это не первый случай: бродячие псы «пристают» не только к детям, но и к взрослым.

Стаи собак – проблема не только этого поселка. «В Челябинском бору уже 4 стаи по 15-20 штук в каждой! – рассказывают горожане. – Особенно у поселка Мелькомбината».

«У станции детской железной дороги " Водная» своры голодных псин, там не то что людям – животным уже места не осталось. Раньше там бегали белки, а теперь люди ходят и озираются по сторонам. И ничего не меняется: полное бездействие ответственных лиц, видимо ждут когда кого-нибудь покусают или загрызут».

«В парке имени Гагарина катались на лыжах в сторону Монахов, за станцией «Водная» на тропе исследователей свора собак (штук 7 точно), чипированы, с биркой на ухе, но они далеко не спокойны... Между собой грызутся, людей там много ходит по выходным, близко не подходят, но если ты один – жутко представить, чем это может закончиться. Я в шоке – честно. Больше туда кататься не поеду из-за собак».

«Сегодня ехали по ЧМЗ – собак бродячих очень много. Прямо стаями бегают. Они же голодные – их никто не кормит: конечно, будут нападать».

«На остановке «Каширинский рынок» (северо-запад) уже несколько лет стая огромных бродячих собак держит в страхе прохожих. Окружают одиноко проходящего человека (чаше стариков, детей), лают, не дают пройти, пока другие прохожие не подойдут и не отгонят. Вот что с этими собаками делать? Ждать пока не загрызут кого-нибудь? И что изменится, если они простерилизованные и «чипированные» вернутся на это же место?»

Челябинск, Павел Зварзин

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