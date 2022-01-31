На канализационном коллекторе рядом с питьевым источником Челябинска не прекращаются аварии

На канализационном коллекторе под Челябинском за неделю произошло три аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 января на канализационном коллекторе в поселке Западный-2 снова произошла авария. Об этом сообщила блогер Валентина Волкова.

«Сегодня ночью побывали в местной Рублевке – поселке Западный-2. Здесь на канализационно-насосной станции опять авария на коллекторе, и снова нечистоты изливаются на поверхность, – рассказала челябинка. – Жители окрестных микрорайонов опять сидят без воды. Ассенизаторские машины с 18:00 до 22:00 откачивали нечистоты. Мы даже нашли, куда вывозили стоки. Охранники говорят, за прошедшую неделю это уже не первая авария».

По словам местных жителей, в общей сложности за вечер спецтехника сделала порядка 15 рейсов для откачивания канализационных отходов из забитого тряпками и крупным мусором колодца.

Напомним, ранее авария на коллекторе произошла 23 января. Тогда река зловонной жижи выплеснулась из колодца и начала стекать прямо в Шершневское водохранилище – единственный питьевой источник Челябинска и соседних муниципалитетов. Специалисты минэкологии Челябинской области и сотрудники прокуратуры зафиксировали факт излива, после чего в отношении собственника станции ООО «ЮжУралВодоканал» возбудили административные дела по статьям 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» (за загрязнение отходами почвенного покрова) и 8.14 «Нарушение правил водопользования».

Следующая авария произошла 25 января. Об этом южноуральцы рассказали в социальных сетях, приложив фото с рекой нечистот. Кое-кто предположил, что речь не об аварии, а о намеренном сливе нечистот. Однако на следующий день, 26 января, минэкологии опровергло факт излива канализационных вод на поверхность. Вместе с тем, в ведомстве подтвердили, что авария на станции была.

Таким образом, последнее ЧП – фактически третье за неделю.

Челябинск, Виктор Елисеев

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