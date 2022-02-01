1 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

01.02.2022, вторник
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10:00 и 11:00 Челябинск – Комплексное развивающее занятие «Вот спина, а вот животик» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Нужна ли киберспортсменам физическая нагрузка» (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детских рисунков «Дорога жизни», посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда (Выставочный зал Союза художников России, ул. Цвиллинга, 34)
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14:30 Челябинск – Возложение цветов к Вечному огню, приуроченное к 80-летию снятия блокады Ленинграда (Аллея Славы)
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16:00 Челябинск – Встреча представителей Общественной палаты Челябинской области с командой автономной некоммерческой организации социальной помощи нуждающимся «Другая медицина» в рамках проекта «В гостях у НКО» (ул. Марченко, 11Б)
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