В Златоусте два человека пострадали при столкновении трамвая и маршрутки

В Златоусте на регулируемом перекрестке столкнулись трамвай, маршрутка и несколько автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крупная авария произошла вечером 31 января на регулируемом перекрестке у торгового центра на улице Горького.

Как рассказали очевидцы, маршрутное такси попыталось проскочить на желтый свет и врезалось в трамвай. За рулем маршрутки был 23-летний водитель.

После этого на перекрестке столкнулись еще несколько автомобилей. Горожане предполагают, что управлявшие ими водители отвлеклись на аварию.

В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутного такси. «Мы были в момент аварии в трамвае с ребенком, – рассказала одна из свидетелей аварии. – У пострадавших в маршрутке был у многих шок. У кого кровь из носа, у кого осколок стекла в лице, ушибы сильные. Людей увезли на двух скорых. Я все видела в окно водителя трамвая».

По данным ГИБДД, пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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