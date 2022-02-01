На Таганае заметили краснокнижного зверька

В нацпарке «Таганай» туристы наткнулись на краснокнижную летягу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», зверька из Красной книги Челябинской области заметили туристы. Причем ведущая исключительно сумеречный и ночной образ жизни летяга в этот раз решила отправиться на прогулку средь бела дня. И довольно долго исследовала деревья в Центральной усадьбе на глазах зачарованных гостей парка.

Летяга относится к подсемейству летяговых, и в национальном парке это единственный его представитель, как и в России. Внешне она похожа на белку, но достаточно посмотреть на ее огромные черные глаза и (если посчастливится) на полет, который происходит благодаря кожным перепонкам между передними и задними лапками, то становится ясно, кто есть кто.

Основа рациона летяг – почки различных лиственных пород, ольховые и березовые сережки, верхушки побегов, молодая хвоя, летом – грибы и ягоды. В морозы грызун превращается в домоседа и питается в это время сделанными в гнезде запасами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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