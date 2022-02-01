Управляющего ПФР в Челябинской области подозревают в получении еще одной взятки

В отношении управляющего ПФР в Челябинской области возбудили еще одно уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отношении руководителя регионального отделения ПФР Виктора Чернобровина возбудили третье по счету уголовное дело. Речь идет о получении взятки в 1 миллион рублей.

Напомним, Чернобровин был арестован 23 июля 2021 года по подозрению в получении 26,7 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Ранее были задержаны замруководителя регионального отделения ПФР Александра Орехова и сотрудника одного из подразделений Рудольфа Зайцева, также вовлеченных в преступную схему. Оба признали свою вину и дали признательные показания.

Сам Чернобровин вину в инкриминируемых ему действиях не признает. В суде он заявил, что о действиях подчиненных не знал. Тем не менее, суд отправил его в СИЗО.

20 сентября суд принял решение изменить меру пресечения на домашний арест.

В начале октября стало известно о возбуждении в отношении управляющего ПФР еще одного уголовного дела, также по факту получения взятки. Ему вменили получение от представителей ЧОП прогулочного катера стоимостью порядка 600 тысяч рублей.

Срок содержания Чернобровина под домашним арестом продлили до 12 февраля 2022 года.

Теперь в отношении чиновника возбудили третье уголовное дело, и вновь о получении взятки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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