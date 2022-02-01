«Это ужас…» Южноуральцы жалуются на огромные очереди в поликлиниках

Пока руководство области и регионального минздрава в очередной раз рассказывают о высокой заразности нового штамма коронавируса «омикрон», призывают избегать массового скопления людей и при первых же симптомах обращаться к врачу, в южноуральских поликлиниках никак не могут наладить работу так, чтобы больные и здоровые не толклись часами в одной очереди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередную жалобу на работу поликлинического звена разместили сегодня в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях.

«В ОКБ N2 – очереди с 9:00. Сначала нужно взять талон в регистратуре, потом отстоять много часов в очереди к терапевту, потом на ПЦР, – рассказала челябинка. – Через 4 часа просто сказали, что врач закончил прием: берите новый талон, занимайте заново очередь.

Стояли все вместе человек 100 – кто выздоровел, кто только заболел ковидом и с температурой 39, у кого ОРВИ. Дистанции нет. Все кашляют. Это ужас... Потом удивляться, почему так быстро вирус расходится».

Аналогичную историю рассказали жители Пласта: «Мы не можем попасть на прием к врачам в поликлинику. Сегодня с утра позвонили вызвать терапевта, сказали: ждите, после двух приедет. В два часа позвонили из поликлиники: врачей нет, вас не успеют принять, сами идите в «красную зону». Пошли – там ужас тихий! Под «красную зону» выделено маленькое помещение, народ с температурой на улице ждет, многим тяжело стоять – уходят.

Прием ведет один (!) врач. ПЦР-тесты тоже не сдать – все медленно. Где все врачи?»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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