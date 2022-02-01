В Челябинске подрядчики сдали в металлолом две тонны воздуховодов, предназначенных для вокзала

В Челябинске раскрыта кража оборудования, предназначенного для реконструкции железнодорожного вокзала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили двоих мужчин, подозреваемых в хищении оборудования, предназначенного для реконструкции железнодорожного вокзала станции Челябинск – Главный.

Проверка показала, что оба работали на предприятии, занимавшемся капитальным ремонтом систем вентиляции и кондиционирования подразделения РЖД.

В январе прошлого года начальник участка систем вентиляции и кондиционирования, 40-летний житель Самары, и мастер участка, 33-летний челябинец, похитили новые воздуховоды, предназначенные для систем вентиляции челябинского вокзала.

Похищенное оборудование они сдали в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратили на личные нужды. Масса похищенного составила 2 тонны. Ущерб превысил 280 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении злоумышленников следователи Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Челябинск, Виктор Елисеев

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