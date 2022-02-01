Заболеваемость коронавирусом на Южном Урале в январе выросла в 17 раз

В Челябинской области за сутки выявлено 3 тысячи 399 новых случаев коронавируса, в том числе 555 школьников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», январь оказался самым противоречивым месяцем в пандемийной истории региона: первую половину заболеваемость стремительно снижалась – за 14 дней выявляемость упала почти в 2,5 раза, а потом еще стремительнее начала расти и за последующие 17 дней подскочила в 17 раз. Всего в январе зарегистрировано 25 тысяч 198 заболевших южноуральцев. Это самый высокий месячный показатель за все время пандемии.

Новая волна ковида регионе (судя по зафиксированным максимумам и минимумам выявляемости инфекции, уже пятая) отличается массовым заболеванием школьников. Если в предыдущие периоды минздрав сообщал о единичных случаях, то с 23 января ежедневный счет идет на сотни, а последние трое суток выявляется более полутысячи заразившихся подростков в день.

Показатели смертности от инфекции с начала месяца тоже снижались и даже дошли с 28 до 4 летальных исходов в день, но потом снова начали расти. Сегодня региональный минздрав сообщил об 11 летальных исходах.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 171 тысяча 976 инфицированных. 7 тысяч 772 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 490).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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