Уральские металлурги отмечают юбилей

ММК исполнилось 90 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сегодня, 1 февраля, флагману российской черной металлургии – Магнитогорскому металлургическому комбинату – исполнилось 90 лет.

1 февраля 1932 года первая домна Магнитки выдала первый чугун. Эта дата и стала днем рождения предприятия, которое оставило яркий след в отечественной истории и сегодня продолжает вносить значимый вклад в экономику страны, обеспечивая потребности базовых отраслей российской промышленности.

За 90 лет комбинатом было произведено 663 миллиона тонн чугуна, 856 миллионов тонн стали и 706 миллионов тонн проката. «За этими тоннами – богатая и славная история нашей страны и труд нескольких поколений магнитогорских металлургов. Их мастерство и преданность делу и определили право Магнитогорска носить высокое звание Города трудовой доблести, – отметил в своем поздравительном обращении к металлургам Магнитки председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, – Сегодня ММК по праву входит в число крупнейших металлургических компаний России и мира, успешно решает производственные, экологические и социальные задачи, реализует уникальные масштабные проекты и с уверенностью смотрит в будущее».

В течение двух последних десятилетий ММК реализует долгосрочные программы технического перевооружения, направленные на модернизацию действующих производств и строительство новых мощностей, ориентированных на выпуск высокомаржинальной продукции. За эти годы на комбинате построены современные высокопроизводительные комплексы, позволившие компании стать лидером в поставках металлопродукции для трубной отрасли страны, автомобилестроения и судостроения, занять ведущие позиции на рынке премиальных видов продукции.

Сегодня ПАО «ММК» реализует долгосрочную Стратегию развития на период до 2025 года, в рамках которой большое внимание уделяется развитию работы с клиентами, повышению операционной и функциональной эффективности бизнеса, реализации стратегии цифровизации, а также укреплению различных аспектов устойчивого развития, и, прежде всего, экологической повестке.

По словам председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, в 2025 году должно завершиться строительство самой мощной на комбинате доменной печи №11 производительностью 3,7 млн тонн чугуна в год, которая будет построена по наилучшим доступным технологиям и в соответствии с самыми современными экологическими стандартами. Пуск печи позволит вывести из работы сразу три старые доменные печи. Вместе с экологическим эффектом от новой аглофабрики №5 и коксовой батареи №12 это позволит компании достичь ключевой цели в области экологии – снижения комплексного индекса загрязнения атмосферы в Магнитогорске до 5 единиц, что будет соответствовать состоянию «Чистый город».

Кроме того, ММК уделяет большое внимание вопросам климатических изменений и планирует снизить выбросы парниковых газов в атмосферу до уровня 1,8 тонн эквивалента углекислого газа на тонну стали к 2025 году – этому будет способствовать, в том числе, внедрение на новой доменной печи №11 технологии использования «сингаза» (синтез-газа), способствующей декарбонизации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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