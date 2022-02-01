Больше половины уральцев не боятся омикрона

В каждой пятой компании УрФО не предпринимают никаких мер по борьбе с распространением коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередная волна коронавируса и риски введения новых локдаунов, связанные с распространением штамма «Омикрон», не вызывает никаких опасений у 52% работников УрФО. Это выяснила Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

При этом 39% все же боятся за свое здоровье и своих близких, каждый шестой (16%) опасается снижения доходов. По 7% боятся роста расходов или вероятности остаться без работы.

Среди представителей профессий свыше половины (58%) ИТ-специалистов не опасаются новой волны пандемии, почти каждый третий (30%) работник в сфере продаж и каждый пятый (21%) маркетолог опасаются снижения доходов. Наиболее высокие риски остаться без работы ощущают административный персонал (17%) и занятые в сфере транспорта (12%).

16% уральских работников ответили, что их компании уже затронула новая волна и как минимум часть персонала была переведена на удаленку в январе. У 64% опрошенных компании не переводили сотрудников на дистанционную занятость, а 20% и так работали удаленно либо в гибридном формате.

Среди самых распространенных мер по борьбе с распространением Covid-19 сейчас применяются домашний режим сотрудников при первых признаках ОРВИ (55%), дезинфекция рук и поверхностей (48%), измерение температуры (36%). В 32% случаев на работу ходят только в масках и респираторах, в 30% – обязательно наличие вакцинации для допуска в офис, в 11% – тестирование на Covid-19. 20% работников ответили, что в их компаниях нет никаких мер по борьбе с распространением инфекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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