Россияне перестали запасаться продуктами

В России снизились покупки продуктов с длительными сроками хранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году продажи продуктов выросли на 4,1%. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные NielsenIQ.

«Самое главное, что рост реальный – в натуральном выражении. Для сравнения, в 2020 он составил всего 1,7%. Причины для столь высоких темпов две: реализация отложенного спроса и жаркое лето», – пишут авторы канала.

Интересно, что наиболее популярными категориями оказались свежие продукты и готовая еда. Например, продажи безалкогольных напитков выросли на 11,3% в натуральном выражении и на 20,3% – в денежном. Мороженое стали покупать на 6,1% чаще, потратив на это на 15,8% больше, чем в 2020 году. Товаров для домашних животных приобрели на 2,2% больше (в денежном выражении рост составил 6,6%). Продажи замороженной еды выросли на 1,1% и 8,5% соответственно.

Зато интерес к товарам с длительным сроком годности снизился. Так, продажи круп в 2021 упали на 3%, мясных консервов – на 15%, макарон – на 7%.

Снизился и спрос на товары повседневного спроса непродовольственной группы – на 2,9%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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