В Челябинской области администрация отказалась обследовать здание школы, построенной почти 70 лет назад

Суд обязал администрацию провести обследование здания школы в Троицком районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинского района, надзорное ведомство Троицкого района провело проверку исполнения законодательства в части обеспечения безопасности пребывания обучающихся на территории образовательных организаций.

В ходе него было установлено, что МБОУ «Целинная СОШ» в поселке Целинный эксплуатирует здание 1954 года постройки, принадлежащее администрации Троицкого района.

При этом за все время существования здания обследование его технического состояния не проводилось, что ставит под сомнение безопасность пребывания школьников в его помещениях.

По результатам проведенной проверки прокурор района внес начальнику муниципального управления по делам образования представление об устранении нарушений закона. Однако чиновники и руководство образовательного учреждения проигнорировали требования прокуратуры, и обследование школьного здания так и не провели.

В связи с чем, прокурор района обратился в суд с иском о возложении на образовательное учреждение обязанности в срок не позднее 1 сентября 2022 года обследовать техническое состояние школьных помещений с привлечением специализированной организации.

Решением Троицкого районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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