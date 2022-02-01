«Болеют все»: в Магнитогорске из-за болезни водителей перекраивают схему движения трамваев

Перевозчик Магнитогорска отказывается от рейсов и маршрутов из-за болезни водителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, за последнюю неделю медики фиксируют стремительный рост заболеваемости среди горожан. К сезонным простудным заболеваниям добавляется коронавирусная инфекция. Такое положение дел не могло не сказаться на работе организаций города.

«Сегодня непростая ситуация сложилась и в МП «Маггортранс». Многие водители находятся на больничном. В связи с чем выпуск трамваев на линию приходится корректировать. В первую очередь обеспечиваются транспортом основные трамвайные направления Магнитогорска», – сообщили в городской администрации.

Власти просят горожан просят с понимаем отнестись к сложившейся ситуации, планировать свой маршрут заранее и рассмотреть возможность добраться до места назначения с пересадкой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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