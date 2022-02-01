В Челябинской области на карантин закрыли около 3 тысяч классов

В Челябинской области на карантин закрыто 2 тысячи 784 класса. Полностью прекращен учебный процесс в 45 школах. В большинстве случаев карантин связан с ОРВИ.
Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве образования региона, в связи с выявленными случаями ковида закрыты 27 классов, еще 119 переведены на дистанционную форму обучения.
Полностью на «удаленку» ушли 33 школы.
Напомним, на этой неделе власти региона собираются рассмотреть вопрос о введении тотального дистанта.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube