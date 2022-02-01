В Челябинской области на карантин закрыли около 3 тысяч классов

В Челябинской области на карантин закрыто 2 тысячи 784 класса. Полностью прекращен учебный процесс в 45 школах. В большинстве случаев карантин связан с ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве образования региона, в связи с выявленными случаями ковида закрыты 27 классов, еще 119 переведены на дистанционную форму обучения.

Полностью на «удаленку» ушли 33 школы.

Напомним, на этой неделе власти региона собираются рассмотреть вопрос о введении тотального дистанта.

Челябинск, Павел Зварзин

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