Не «лучший в мире»: Челябинское УФАС признало недостоверной рекламу «Золотого яблока»

Челябинские антимонопольщики признали недостоверной рекламу магазинов косметики «Золотое яблоко».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, речь идет о рекламе на одном из федеральных каналов со следующим содержанием: «…Для девчонок Эппл Голд – это как для пчелок мед. Ну и ассортимент там лучший в мире, если что… *по мнению артистов Бетси и группы M&A…».

Согласно действующему законодательству, использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один» должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение, напомнили в надзорном органе.

При этом в указанной рекламе отсутствует указание конкретного критерия. Примечание же «по мнению артистов Бетси и группы M&A», отметили антимонопольщики, не может свидетельствовать о наличии такого критерия.

В ходе рассмотрения дела ответчиком ООО «Екатеринбург Яблоко» представлен заключенный с ООО «Ритейл Консалтинг Компани» договор об оказании услуг по созданию и размещению рекламного ролика.

«По мнению антимонопольного органа, согласование макета рекламы, подписание без претензий акта приемки оказанных услуг свидетельствует о взаимной вине, – заявили в пресс-службе ведомства. – Челябинское УФАС России признало нарушение рекламного законодательства в действиях двух компаний – продавца товара и организации, определившей содержание рекламы».

Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»