В Магнитогорске иномарка вылетела на тротуар. Пострадали дети

В Магнитогорске легковушка сбила ребенка и подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 1 февраля, около 13:00 в Магнитогорске на пересечении проспекта Ленина и улицы Бориса Ручьева.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Шкода Октавия» выехал на регулируемый перекресток на красный свет. Чтобы избежать столкновения с двигавшимся на разрешающий сигнал светофора ВАЗом, иномарка свернула в сторону пешеходной части и вылетела на тротуар, где сбила 17-летнюю девушку и 5-летнего мальчика.

Подростку и ребенку назначено амбулаторное движение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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