В Челябинске трех сотрудников ГИБДД задержали за взятку

В Челябинской области сотрудники ГИБДД подозреваются в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников ГИБДД областного центра, подозреваемых в получении взятки.

По данным следствия, в апреле 2021 года полицейские получили 20 тысяч рублей от местного жителя за непривлечение его к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Челябинцы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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