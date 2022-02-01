«Челябинский да Винчи»: в историческом музее открылась персональная выставка архитектора Николая Семейкина (ФОТО)

В Челябинском государственном историческом музее открылась персональная выставка архитектора Николая Семейкина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», архитектор Семейкин – личность, известная не только в Челябинске. Он разрабатывал проект памятника Дягилеву, установленного в Париже, проект народной оперы в Софии, архитектурно-скульптурную композицию «Вертикаль» в Астане и другие.

В Челябинске он принимал участие в реализации таких проектов как театр драмы имени Орлова, Дворец пионеров и школьников имени Крупской, реконструкциях парков имени Пушкина и Гагарина.

К сожалению, многие проекты Семейкина не нашли реального воплощения. Так, например, мог выглядеть органный зал в Челябинске.

Разработал он и проект благоустройства набережной реки Миасс и ее русла от улицы Российской до пруда Коммунар. Было это еще в 70-ые годы прошлого века. У городских властей руки до реки «дошли» только сейчас.

На выставке в историческом музее можно увидеть не только архитектурные проекты Семейкина, но и его художественные работы. Архитектор много рисовал в разных техниках – карандаш, пастель, акварель.

«Это, пожалуй, единственный архитектор в Челябинске, который сочетает в себе разностороннюю художественную одаренность и первоклассное образование МАРХИ. Это наш местный Леонардо да Винчи, – говорит дизайнер, автор книги о Семейкине Александр Тимарцев. – Будучи молодым специалистом, я имел возможность наблюдать за тем, как Николай Николаевич работает над подготовкой демонстрационных материалов. Его скорость и мастерство владения любыми техниками и материалами меня просто поражали. Карандаш, перо, уголь, сангина, акварель – не имеет значения. А его пастели с обнаженной натурой, пейзажи, линейная графика и мелкая пластика просто не имеют прецедентов среди архитекторов».

Выставка «Зодчий Николай Семейкин. Архитектура. Скульптура. Графика» будет работать в Большом зале исторического музея до 11 апреля.

Челябинск, Евгений Полак

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