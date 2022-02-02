2 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

02.02.2022, среда
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10:00 Челябинск – Занятие «Новая расческа» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №3 им. Василия Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)
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10:00 и 11:00 Челябинск – Комплексное занятие «Труженица-пчелка» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №6 им. А.П. Гайдара, ул. Калинина, 32)
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10:30 Челябинск – Сказочное путешествие «Сказка сказывается» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Онлайн-брифинг первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионе
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая вопросам строительства жилья и ипотечного кредитования (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 эт., оф. 9005)
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11:00 Челябинск – Литературно-игровое занятие клуба «В гостях у сказки» (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23А)
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11:00 Челябинск – Занятие «Птички зимой» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 11)
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11:00 Челябинск – Занятие «Я люблю свою лошадку» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №2, им. А.Б. Горской, ул. Воровского, 63А)
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11:00 Челябинск – Комплексное занятие «Рыбка, рыбка, озорница» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13А)
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11:00 Челябинск – Развивающее занятие «Кто где живет» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №12, ул. 40-летия Победы, 6)
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11:00 Челябинск – Развивающее занятие «Зимние забавы» в рамках проекта «Библионяня» (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)
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11:30 Челябинск – Детская литературная студия им. Л.А. Преображенской. Сочиняем стихи, рассказы, сказки (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Уральский филиал АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») презентует представителям СМИ купейные вагоны нового модельного ряда, которые с 4 февраля будут курсировать в составе фирменного поезда №13/14 Челябинск-Москва (место встречи – фойе железнодорожного вокзала)
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13:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Развитие лыжного спорта в Челябинске и «Лыжня России-2022» с участием начальника управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максима Клещевникова, президента федерации Челябинской области по лыжным гонкам Виктора Логинова и директора спортивной школы олимпийского резерва №5 по лыжным видам спорта Челябинска Владимира Воронова (пресс-центр «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Литературно-исторический час «На Мамаевом кургане тишина…», посвященный Сталинградской битве (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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14:30 Челябинск – Урок памяти «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)
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14:30 Челябинск – Кружок «Акварелька»: рисуем птиц нашего края (детская библиотека №17 им. В.Н. Гусарова, ул. Российская, 24)
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15:00 Челябинск – Занятие кружка «Веселый карандаш»: учимся рисовать свечку на ёлочной ветке с помощью ватных палочек и зубной щётки (детская библиотека №13, Шоссе Металлургов, 53А)
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