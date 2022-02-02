2 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

13:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Развитие лыжного спорта в Челябинске и «Лыжня России-2022» с участием начальника управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максима Клещевникова, президента федерации Челябинской области по лыжным гонкам Виктора Логинова и директора спортивной школы олимпийского резерва №5 по лыжным видам спорта Челябинска Владимира Воронова (пресс-центр «Гранада Пресс»)