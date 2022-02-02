Число умерших от ковида в Челябинской области превысило 6,5 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 3 тысячи 433 новых случаев коронавируса, в том числе 572 школьника.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 12 зараженных. Таким образом, число летальных исходов от коронавируса в регионе превысило 6,5 тысяч.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число выявленных случаев «омикрона» по-прежнему 42. Но, по словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, это уже не важно: «По симптоматике и контагиозности мы видим, что этот штамм у нас преобладает», – сообщила она.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 175 тысяч 409 инфицированных. 7 тысяч 784 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 502).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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