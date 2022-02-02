Омикроном тяжелее всего болею маленькие дети

Омикроном на Южном Урале тяжелее всего болеют дети до 7 лет – такой вывод можно сделать из статистики, озвученной сегодня первым вице-губернатором Челябинской области Ириной Гехт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в больницах с коронавирусом находится 176 несовершеннолетних, у 19 из них вирусная инфекция осложняется пневмонией.

Среди госпитализированных 29,5% – это дети до 3 месяцев, около 15% – от 4 до 11 месяцев, от года до 6 лет – 20,5%, от 7 до 14 лет – около 19% и от 15 до 17 – около 15%. Иными словами, более двух третей госпитализированных – это южноуральцы в возрасте до 7 лет.

В палатах интенсивной терапии сейчас находится 7 несовершеннолетних, в реанимации – 2: одному из них 7 лет, другому – 24 дня (этот малыш уже родился с пневмонией).

Добавим, что на сегодняшний день от ковида привили 471 школьника.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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