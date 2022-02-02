Тотальный школьный карантин вводится в одном из муниципалитетов Челябинской области

Тотального дистанта в Челябинской области, похоже, пока не будет. Это следует из выступления первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт на брифинге по ситуации с коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день на карантин в связи с выявлением заболевших коронавирусом закрыто 27 классов. При этом за последнюю неделю выявлено около 3 тысяч заболевших школьников, что никак не бьется с числом закрытых классов.

Последние 4 дня ежедневно регистрируется более 500 новых случаев ковида у подростков, но власти региона, судя по всему, решили общий дистант не вводить: «Мы не видим роста заболеваемости у детей», – подчеркнула Гехт, отметив, что решения о переводе на удаленный формат обучения будут приниматься в гибком режиме по каждому муниципалитету и каждому учебному заведению.

Так, сегодня по предписанию главного санитарного врача будет принято решение о всеобщем карантине в Снежинске – на неделю. Пока это единственный муниципалитет, где будут одновременно закрыты все школы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»