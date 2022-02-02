«Только для участников процесса»: в Челябинске суды закрыли для посещений

В судах Челябинска ввели ограничения на вход.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые ограничения в судебных инстанциях объясняют очередной волной распространения коронавируса.

«В целях противодействия распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее нового штамма «омикрон» с 31 января 2022 года до особого распоряжения в Курчатовском районном суде Челябинска в судебные заседания допускаются только участники судебных процессов», – говорится на официальном сайте одного из судов.

Аналогичные предупреждения размещены на сайтах большинства судов Челябинска. «Лица, которые вступают в судебный процесс непосредственно в день посещения, при входе должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия на участие в деле (ордер, доверенность, извещение, повестка)", – дополняют требования я Тракторозаводском районном суде.

В Центральном районном и Челябинском областном судах ограничились пока рекомендацией воздержаться от посещения судебных заседаний лицам, не являющимся участниками процесса. Кроме того, в арбитражном суде Челябинской области призывают «по возможности ограничить количество представителей сторон, участвующих в судебных заседаниях».

Также в судах приостановлен личный прием исковых и иных заявлений и ходатайств. Документы предлагают направлять через электронные интернет-приемные или посредством почтовой связи России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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