Начальника попавшихся на взятке сотрудников ГИБДД отправили в отставку

В Челябинске уволили непосредственного начальника сотрудников ДПС, задержанных за взятку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, командир второго батальона полка ДПС областного центра снят с должности. Об этом руководитель регионального полицейского главка Михаил Скоков сообщил в ходе встречи с личным составом УГИБДД региона.

Напомним, вчера стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении замначальника второго батальона ДПС Челябинска и двух его подчиненных, подозреваемых в получении взятки.

По данным следствия, в апреле 2021 года полицейские получили 20 тысяч рублей от местного жителя за непривлечение его к ответственности за нетрезвое вождение.

В ходе совещания с личным составом ГИБДД области главный полицейский Южного Урала сообщил, что за нарушения, допущенные в подразделении ГИБДД и приведшие к уголовно-наказуемому деянию, снял с занимаемой должности непосредственного руководителя задержанных сотрудников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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