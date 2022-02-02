В Челябинской области рабочий погиб под грудой металлоконструкций

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти рабочего промышленного предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 31 января на территории промышленного предприятия в Миассе обнаружено тело рабочего.

По данному факту организована доследственная проверка.

По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при разгрузке металлических конструкций. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на предприятии требований обеспечения техники безопасности при производстве работ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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