Южноуралец, год избивавший девятилетнюю дочь, получил условный срок

В Челябинской области осужден местный житель, истязавший 9-летнюю дочь.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал 31-летнего жителя Троицка виновным в истязаниях, совершенных в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Следствием и судом установлено, что в течение 2020 года в Троицке южноуралец неоднократно избивал 9-летнюю дочь. Его супруга скончалась в 2019 году. Следователем СКР инициирован вопрос о лишении отца-изверга родительских прав. Девочка и ее 8-летняя сестра помещены в социальное учреждение.

Суд приговорил троичанина к трем годам лишения свободы условно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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