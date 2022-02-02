Хуже горькой редьки: россияне не слишком рады общению с начальством вне работы

Больше половины жителей России не хотят общаться с начальством в свободное время.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство россиян не общается со своими руководителями в нерабочее время и не подписано на их аккаунты в соцсетях. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие 1 участие 600 представителей трудоустроенного населения из всех округов страны.

58% россиян не общаются со своим непосредственными руководителями в нерабочее время. При этом 51% и не хочет этого, ссылаясь на усталость от ежедневной коммуникации с шефом.

Не против общения с руководством вне работы 7%. А вот общаться с начальником в свободное время приходится 42% работающих россиян.

Чаще других поддерживают контакты с непосредственным начальником в нерабочее время россияне моложе 34 лет (47%) и опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей (46%). Тех, кто не общается с руководителем после работы и не хочет этого, больше всего среди респондентов с доходом менее 50 тысяч рублей, опрошенных старше 45 лет и женщин (по 53%).

Один из вариантов общения с боссом за пределами рабочего времени – это коммуникации в соцсетях. Однако на страницу своего руководителя сегодня подписаны только 13% россиян. 8 из 10 опрошенных не следят за публикациями непосредственного начальника и не хотят этого, и лишь 6% были бы не против взаимодействия с ним в социальных медиа.

Наблюдать за шефом через соцсети больше всего свойственно россиянам до 34 лет (16%), тогда как опрошенные старше 45, напротив, чаще других не хотят подписываться на аккаунты руководителя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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