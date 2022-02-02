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Среда, 2 февраля 2022, 13:37 мск

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Переход через ноль: на Южном Урале потеплеет

Погода на Южном Урале отрепетируют весну: в ближайшие дни столбики термометров поднимутся выше нулевых отметок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже завтра, 3 февраля, дневная температура в отдельных районах региона достигнет +1 градуса Цельсия, в пятницу, 4 февраля, – +2. Холоднее всего – до -8 – будет в низинах и на юге области.

В целом, согласно предварительному прогнозу синпоптиков, весь февраль обещает быть относительно теплым: дневные температуры пока не прогнозируются ниже -10 градусов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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