В Челябинске ищут стариков и инвалидов, нуждающихся в помощи на дому

Мэрия Челябинска открыла «горячую линию» по вопросам надомного обслуживания.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на базе комплексных центров социального обслуживания населения города организована работа «горячей линии» в целях выявления граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в получении социальных услуг на дому, в том числе в случае, если родственники, осуществляющие ранее за ними уход, были госпитализированы в связи с заболеванием.
Время работы «горячей линии»: с 8:30 до 16:00 в рабочие дни.
Телефоны:
791 07 22 – КЦСОН по Калининскому району
225 23 51 – КЦСОН по Курчатовскому району
256 36 46 – КЦСОН по Ленинскому району
735 69 36 – КЦСОН по Металлургическому району
261 85 78 – КЦСОН по Советскому району
775 49 54 – КЦСОН по Тракторозаводскому району
265 66 01 – КЦСОН по Центральному району
Челябинск, Виктор Елисеев
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