В Челябинске ищут стариков и инвалидов, нуждающихся в помощи на дому

Мэрия Челябинска открыла «горячую линию» по вопросам надомного обслуживания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на базе комплексных центров социального обслуживания населения города организована работа «горячей линии» в целях выявления граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в получении социальных услуг на дому, в том числе в случае, если родственники, осуществляющие ранее за ними уход, были госпитализированы в связи с заболеванием.

Время работы «горячей линии»: с 8:30 до 16:00 в рабочие дни.

Телефоны:

791 07 22 – КЦСОН по Калининскому району

225 23 51 – КЦСОН по Курчатовскому району

256 36 46 – КЦСОН по Ленинскому району

735 69 36 – КЦСОН по Металлургическому району

261 85 78 – КЦСОН по Советскому району

775 49 54 – КЦСОН по Тракторозаводскому району

265 66 01 – КЦСОН по Центральному району

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»