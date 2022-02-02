В СНТ Челябинска стая собак напала на восьмилетнего школьника

СКР начал проверку по факту нападения бездомных собак на территории садового товарищества в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, следователи проверяют информацию о нападении бродячих собак на 8-летнего мальчика на территории СНТ «Садовод-любитель №1» в Челябинске.

Инцидент произошел во вторник, 1 февраля, в садовом товариществе, расположенном непосредственно в жилом массиве областного центра – в границах улиц Чайковского, Ижевская, Вандышева и проспекта Победы. По словам горожан, мальчик успел укрыться в доме, но видел, как псы разорвали попавшегося им кота.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, – заявили в силовом ведомстве. – В ходе проверки будет проверена достоверность информации, установлены обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных».

Отметим, это третий за неделю факт нападения бездомных собак на детей в Челябинске. Так, 26 ноября СКР начал проверку после того, как в травмпункт обратился девятилетний житель Курчатовского района областного центра: на мальчика бездомный пес напал, когда он шел с бабушкой в магазин. Утром 31 января стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика: животные окружили ребенка и не давали ему пройти. Псов разогнали подоспевшие на помощь школьнику автомобилисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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