Жительница Магнитогорска обвинила подругу в мошенничестве из-за неуплаты по кредиту

В Магнитогорске местная жительница осуждена за заведомо ложный донос о совершенном мошенничестве.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал 61-летнюю местную жительницу виновной в заведомо ложном доносе.
В суде установлено, что в сентябре 2021 года женщина обратилась в дежурную часть ОП «Правобережный» УМВД РФ по Магнитогорску с заявлением о том, что знакомая, злоупотребив ее доверием, похитила у нее 129 тысяч рублей.
В результате проверки факт мошенничества не подтвердился. Зато полицейские выяснили, что в 2018 году горожанка по просьбе знакомой оформила на себя два кредита. Поначалу подруга исправно вносила платежи по кредитам, но через какое-то время платить перестала, и банк взыскал задолженность с номинальной заемщицы. Желая наказать знакомую, женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, заявив, что кредиты не оформляла, а подруга самостоятельно воспользовалась ее паспортом.
За ложный донос горожанке придется заплатить 6 тысяч рублей штрафа.
Приговор вступил в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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