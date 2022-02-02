На Южном Урале зафиксировали три очага бешенства

Карантин по бешенству животных объявили в трех муниципалитетах Челябинской области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановления о введении ограничительных мер подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Карантин введен в Копейске, а также Нагайбакском и Брединском районах.
В Копейске ограничительные мероприятия введены на переулке 2-й Клубный после того, как от бешенства на территории одного из домохозяйств умерла домашняя кошка.
В Брединском районе на территории поселка Комсомольский обнаружен труп зараженной дикой лисы. В селе Фершампенуаз Нагайбакского района от болезни умерла домашняя собака.
На время ограничений на территориях введен запрет на перемещение, ввоз и вывоз, а также лечение восприимчивых к болезни животных.
Челябинск, Виктор Елисеев
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