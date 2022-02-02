В Магнитогорске прохожий спас 12-летнюю девочку из горящей квартиры

Магнитогорец спас 12-летнюю школьницу, оказавшуюся в горящей квартире.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 2 февраля, днем сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар в квартире третьего этажа многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Сталеваров в Магнитогорске.

На момент прибытия огнеборцев горели вещи и меблировка комнаты. В подъезде было сильное задымление. Сотрудниками МЧС с помощью спасательных комплектов по маршевым лестницам выведены из опасной зоны 5 человек, в том числе 1 ребенок. Самостоятельно до прибытия противопожарной службы из здания эвакуировались 52 человека, в том числе 7 детей. Пожар в кратчайший срок был ликвидирован, не допущено его распространение на соседние жилые квартиры.

При уточнении фактов происшествия выяснилось, что на момент возникновения пожара в квартире находилась девочка 12 лет. Ребенок, обнаружив возгорание, выбежал из комнаты на балкон, расположенный на кухне. С балкона девочка просила о помощи. Житель соседнего подъезда, проходивший мимо, не растерялся и добравшись до балкона через козырек подъезда, по решеткам окна второго этажа мужчина спас ребенка и передал работникам скорой медицинской помощи.

Сотрудникам отделения дознания предстоит установить причину возникновения пожара. Наиболее вероятно, что возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования, а быстрому распространению огня способствовала горючая среда – обои и меблировка.

В настоящее время сотрудники МЧС установили личность мужчины, который до прибытия пожарных спас девочку из горящей квартиры. Огнеборцы будут ходатайствовать о представлении его к награде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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