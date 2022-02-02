Двух сотрудников ГИБДД Челябинска отправили за решетку

Двое из трех задержанных за взятку сотрудников ГИБДД Челябинска отправлены в СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 2 февраля, Ленинский районный суд Челябинска избрал меру пресечения сотрудникам ГИБДД Челябинска, обвиняемым в получении взятки.

Напомним, вчера стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении замкомандира второго батальона ДПС Челябинска и двух его подчиненных – командира взвода ДПС и старшего инспектора полка ДПС. По данным следствия, в апреле 2021 года полицейские получили 20 тысяч рублей от местного жителя за непривлечение его к ответственности за нетрезвое вождение.

Следователи не исключают, что апрельская взятка может быть не единственным эпизодом преступной деятельности полицейских.

В тот же день в ходе совещания с личным составом ГИБДД области новый начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков сообщил, что за нарушения, допущенные в подразделении ГИБДД и приведшие к уголовно-наказуемому деянию, снял с занимаемой должности непосредственного руководителя задержанных сотрудников – командира второго батальона полка ДПС.

Ленинский районный суд избрал в качестве меры пресечения двум старшим по должности полицейским заключение под стражу на два месяца. Ходатайство о мере пресечения третьему фигуранту уголовного дела планируется рассмотреть завтра, 3 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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